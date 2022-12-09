Модрич и Каземиро обменялись футболками в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2022

и Каземиро обменялись футболками в перерыве игры 1/4 финала .

После первого тайма в матче Хорватия – счет 0:0.

Модрич и Каземиро ранее вместе выступали за . В летнее трансферное окно бразилец перешел в .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

У Хорватии 0 ударов в створ в 1-м тайме четвертьфинала ЧМ-2022, у Бразилии – 3

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ