Модрич и Каземиро обменялись футболками в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу фото Лука Модрич ЧМ-2022 Каземиро стиль Футбол

Лука Модрич и Каземиро обменялись футболками в перерыве игры 1/4 финала ЧМ-2022.

После первого тайма в матче Хорватия – Бразилия счет 0:0.

Модрич и Каземиро ранее вместе выступали за «Реал». В летнее трансферное окно бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

У Хорватии 0 ударов в створ в 1-м тайме четвертьфинала ЧМ-2022, у Бразилии – 3

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные