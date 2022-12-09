Модрич и Каземиро обменялись футболками в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2022
Лука Модрич и Каземиро обменялись футболками в перерыве игры 1/4 финала ЧМ-2022.
После первого тайма в матче Хорватия – Бразилия счет 0:0.
Модрич и Каземиро ранее вместе выступали за «Реал». В летнее трансферное окно бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
У Хорватии 0 ударов в створ в 1-м тайме четвертьфинала ЧМ-2022, у Бразилии – 3
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии