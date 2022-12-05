Главный тренер Бразилии Тите отпраздновал гол вместе с Ришарлисоном.

Форвард забил третий мяч в ворота на 29-й минуте 1/8 финала (4:0, идет второй тайм).

После этого Ришарлисон подбежал к скамейке запасных бразильцев, где 61-летний Тите и запасные игроки отпраздновали забитый мяч, изображая движения голубя. 25-летний форвард часто празднует голы таким образом.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

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