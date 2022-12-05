Тренер Бразилии Тите исполнил «танец голубя» вместе с Ришарлисоном после его гола. Это фирменное празднование форварда «Тоттенхэма»

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Главный тренер Бразилии Тите отпраздновал гол вместе с Ришарлисоном.

Форвард «Тоттенхэма» забил третий мяч в ворота Южной Кореи на 29-й минуте 1/8 финала ЧМ-2022 (4:0, идет второй тайм).

После этого Ришарлисон подбежал к скамейке запасных бразильцев, где 61-летний Тите и запасные игроки отпраздновали забитый мяч, изображая движения голубя. 25-летний форвард часто празднует голы таким образом.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

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