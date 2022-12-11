Дешам о матче с Англией: «Франции немного повезло – было два пенальти. Но ни один полуфиналист ЧМ-2022 не контролировал ход матча на протяжении всего времени»

заявил о небольшом везении Франции после матча с Англией.

Французы вышли в полуфинал турнира, одержав победу со счетом 2:1.

«Это был важный матч. Мы играли против превосходной команды Англии, которая сильна как с технической точки зрения, так и с физической.

Это прекрасно, что наши игроки вновь прошли в полуфинал. Нам немного повезло, ведь в наши ворота пробили два пенальти, но нам удалось сохранить лидерство в счете.

Я посмотрел все четвертьфиналы, и ни одна команда, прошедшая в полуфинал, не контролировала ход матча на протяжении всего времени.

Я бы предпочел, чтобы мы не делали подарки, но соперник проявил себя на очень высоком уровне», – сказал главный тренер сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ