ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос». Сейчас Марио не хочет играть ни за один клуб

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ЦСКА не блокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос».

По данным журналиста Фабио Алейшо, российский клуб не выступал против перехода правого защитника в «Сантос», несмотря на появившиеся ранее сведения об обратном.

В данный момент Марио не хочет играть ни за один клуб. Футболист намерен отдохнуть и дождаться рождения ребенка.

Ранее появлялись сведения об интересе к Фернандесу со стороны «Фламенго», «Гремио», «Атлетико Паранаэнсе» и «Сантоса».

Срок контракта Марио с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Напомним, в мае Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру. 

Статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.

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