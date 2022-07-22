ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос». Сейчас Марио не хочет играть ни за один клуб

ЦСКА не блокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос».
По данным журналиста Фабио Алейшо, российский клуб не выступал против перехода правого защитника в «Сантос», несмотря на появившиеся ранее сведения об обратном.
В данный момент Марио не хочет играть ни за один клуб. Футболист намерен отдохнуть и дождаться рождения ребенка.
Ранее появлялись сведения об интересе к Фернандесу со стороны «Фламенго», «Гремио», «Атлетико Паранаэнсе» и «Сантоса».
Срок контракта Марио с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Напомним, в мае Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру.
Статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.