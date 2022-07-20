Агент Марио Фернандеса опроверг слухи о договоренности с «Сантосом»

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Агент экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса отреагировал на слухи о переходе игрока в «Сантос».

Сегодня появилась информация, что переговоры между игроком и клубом находятся на продвинутой стадии.

«Марио согласовал условия контракта с «Сантосом»? Это неправда», – заявил представитель футболиста Жорже Машаду.

В мае защитник объявил о приостановке игровой карьеры.

Сообщалось, что ЦСКА может заблокировать его переход в «Сантос», так как действующий контракт Фернандеса с клубом рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне РПЛ Фернандес провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его статистика – здесь.

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