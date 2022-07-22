ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос».

заблокировал переход в .

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб надеялся подписать 31-летнего правого защитника, однако ЦСКА выступил против перехода игрока.

Контракт бразильца с ЦСКА приостановлен с мая – тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

Зная, что Фернандес не играет за ЦСКА, «Сантос» вступил в переговоры с игроком. Они продвигались быстро, а Марио выразил желание перейти в «Сантос».

Чтобы это произошло, Фернандесу нужно было разорвать контракт с ЦСКА, но клуб не пошел на этот шаг и заблокировал переход. В последние часы переговоры между Марио и «Сантосом» прекратились, и клуб сосредоточился на других целях.

Срок контракта Марио с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Напомним, в мае Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру.

Статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.