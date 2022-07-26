Фернандес не приостановит контракт с ЦСКА по разрешению ФИФА. Из-за этого он не перешел в «Сантос»

не намерен приостанавливать контракт с ЦСКА по разрешению ФИФА.

Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на источники в , переговоры клуба с бразильцем находились на продвинутой стадии – сторонам оставалось лишь подписать документы. Однако ЦСКА отказался отпустить Марио, контракт которого с клубом действует до лета 2024 года.

В мае Фернандесу дали возможность вернуться в Бразилию, но не для того, чтобы он подписывал контракт с другой командой.

Правый защитник не заинтересован в том, чтобы приостанавливать действие контракта с ЦСКА по правилу ФИФА. В связи с этим переговоры Марио с «Сантосом» закончились неудачно.