Божович о Кокорине: «Думал, что он будет играть в «Барселоне». Жалко пацана»

высказался об .

«Кокорин – один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в Ла Лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни бывает неудачный вечер, после которого все идет вниз... У Саши этот вечер уже был. Жалко пацана. Я думал, он будет играть в «Барселоне» – как-то не сомневался в этом.

верно все сказал про ноги Саши. Если бы Игорю реально дали ноги Саши, он бы играл в мадридском «Реале» или в другом топ-клубе. Я не сомневаюсь в этом, потому что знаю его характер», – заявил бывший тренер московского .

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