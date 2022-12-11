«Спасибо, Криштиану». ФИФА выложила видео с лучшими моментами Роналду на ЧМ

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ФИФА поблагодарила Криштиану Роналду за яркие моменты на чемпионатах мира.

После вылета сборной Португалии от Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 в инстаграме ФИФА появилось видео с голами Роналду на чемпионатах мира, а также с яркими моментами с его участием.

«Спасибо, Криштиану», – подписано видео.

Также на ютуб-канале ФИФА появилось видео под названием «Криштиану Роналду всегда будет легендой».

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