«Спасибо, Криштиану». ФИФА выложила видео с лучшими моментами Роналду на ЧМ
ФИФА поблагодарила Криштиану Роналду за яркие моменты на чемпионатах мира.
После вылета сборной Португалии от Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 в инстаграме ФИФА появилось видео с голами Роналду на чемпионатах мира, а также с яркими моментами с его участием.
«Спасибо, Криштиану», – подписано видео.
Также на ютуб-канале ФИФА появилось видео под названием «Криштиану Роналду всегда будет легендой».
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