Сестра Роналду о его слезах: «Горжусь Криштиану, его историей борьбы и славы. С тобой до смерти, брат»
Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, прокомментировала вылет Португалии с ЧМ-2022.
Женщина опубликовала фотографию брата, в слезах уходящего в раздевалку после игры с Марокко (0:1) в четвертьфинале.
«Вот что разбивает мне сердце. Самое главное в конечном счете – это близкие люди. Я горжусь им и историей, которую он написал. Историю, полную борьбы и славы – особенно славы.
С тобой, брат, до самой смерти!» – написала Авейру.
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