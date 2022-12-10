Сестра Роналду о его слезах: «Горжусь Криштиану, его историей борьбы и славы. С тобой до смерти, брат»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 Катя Авейру Футбол

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, прокомментировала вылет Португалии с ЧМ-2022.

Женщина опубликовала фотографию брата, в слезах уходящего в раздевалку после игры с Марокко (0:1) в четвертьфинале.

«Вот что разбивает мне сердце. Самое главное в конечном счете – это близкие люди. Я горжусь им и историей, которую он написал. Историю, полную борьбы и славы – особенно славы.

С тобой, брат, до самой смерти!» – написала Авейру.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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