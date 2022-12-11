Данни: «Роналду – лучший в истории футбола. Пресса убивала его, но он не заслуживает неуважения»
Данни назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.
«Роналду – это Роналду, он лучший в мире, он лучший в истории футбола. У него обязательно будет клуб, он продолжить играть и быть счастливым.
В последние месяцы он был убит прессой. Он не заслуживает этого неуважения после того, что дал футболу!» – сказал экс-игрок «Зенита».
Напомним, в субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, уступив Марокко (0:1).
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