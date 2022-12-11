Роналду и еще 9 игроков не полетели в Лиссабон со сборной Португалии и остались в Катаре

полетела в Лиссабон после вылета с не в полном составе.

Как сообщила Федерация футбола Португалии, лишь 14 игроков полетели в Лиссабон после вылета от на стадии 1/4 финала ЧМ-2022. Нуну Мендеш и Данилу Перейра, получившие травмы до этой игры, уже вернулись в расположение «ПСЖ».

10 игрокам разрешили остаться в Катаре с семьями. В их число вошли , Диогу Далот, Бернарду Силва, Рубен Невеш, , Рафаэл Леау, Жоау Канселу, Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру и Матеуш Нунеш.

Все они потратят несколько дней на отдых, а затем вернутся в расположение своих клубов.

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