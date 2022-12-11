Роналду и еще 9 игроков не полетели в Лиссабон со сборной Португалии и остались в Катаре
Сборная Португалии полетела в Лиссабон после вылета с ЧМ-2022 не в полном составе.
Как сообщила Федерация футбола Португалии, лишь 14 игроков полетели в Лиссабон после вылета от Марокко на стадии 1/4 финала ЧМ-2022. Нуну Мендеш и Данилу Перейра, получившие травмы до этой игры, уже вернулись в расположение «ПСЖ».
10 игрокам разрешили остаться в Катаре с семьями. В их число вошли Криштиану Роналду, Диогу Далот, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Жоау Канселу, Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру и Матеуш Нунеш.
Все они потратят несколько дней на отдых, а затем вернутся в расположение своих клубов.
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