Шоу хочет, чтобы Саутгейт остался: «Такого успеха у Англии не было много лет. Направление верное»

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Защитник Люк Шоу рассчитывает на продолжение работы под руководством Гарета Саутгейта.

Сообщалось, что главный тренер сборной Англии может покинуть свою должность после ЧМ-2022.

«Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нем, не было много лет.

Я понимаю, что мы не выиграли никаких трофеев, и это разочаровывает, но мы движемся в верном направлении. Конечно, начнутся всякие разговоры, если мы не победим в субботу [Францию], но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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