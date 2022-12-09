Шоу хочет, чтобы Саутгейт остался: «Такого успеха у Англии не было много лет. Направление верное»

Защитник Люк Шоу рассчитывает на продолжение работы под руководством .

Сообщалось, что главный тренер сборной может покинуть свою должность после .

«Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нем, не было много лет.

Я понимаю, что мы не выиграли никаких трофеев, и это разочаровывает, но мы движемся в верном направлении. Конечно, начнутся всякие разговоры, если мы не победим в субботу [Францию], но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе», – сказал футболист .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ