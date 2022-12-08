Магуайр о неудачном годе в «МЮ»: «Лишь у Месси и Роналду не было спадов в карьере»

Защитник признал неудачную игру в текущем году.

«Я бы не сказал, что в сборной и «МЮ» разное давление. Есть давление от игры на чемпионате мира за Англию на этой стадии – ведь это главный турнир на планете.

В «Манчестер Юнайтед» я нахожусь под гораздо более пристальным вниманием. Анализируется все, что я делаю. Каждый мой пас. В каждом голе, который мы пропускаем, виноват защитник.

Я три года играл в каждом матче, но последний получился недостаточно хорошим. Все в команде играли недостаточно хорошо, и нашу игру разбирали по косточкам. Никого в конце сезона не хвалили.

Последний год выдался тяжелым, я, пожалуй, играл не так хорошо, как предыдущие пять лет на топ-уровне. Но я думаю, что в течение карьеры только у и не было спадов», – сказал Магуайр.

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