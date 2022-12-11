Франция чаще других полуфиналистов ЧМ-2022 доходила до этой стадии турнира – 7 раз

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Футбол

Франция чаще других полуфиналистов ЧМ-2022 доходила до этой стадии турнира – 7 раз.

Команда под руководством Дидье Дешама прошла сборную Англии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре. Следующим соперником будет сборная Марокко

Этот полуфинал станет для французов уже седьмым. Ранее они добирались до этой стадии в 1958 (3-е место), 1982 (4-е место), 1986 (3-е место), 1998 (победа на турнире), 2006 (финал), 2018 (победа на турнире) годах. 

Для сборной Аргентины полуфинал станет 5-м в истории (при этом южноамериканцы ни разу не уступали на этой стадии), сборной Хорватии – 3-м, сборной Марокко – первым. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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