Франция чаще других полуфиналистов ЧМ-2022 доходила до этой стадии турнира – 7 раз.

чаще других полуфиналистов доходила до этой стадии турнира – 7 раз.

Команда под руководством Дидье Дешама прошла сборную Англии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре. Следующим соперником будет сборная .

Этот полуфинал станет для французов уже седьмым. Ранее они добирались до этой стадии в 1958 (3-е место), 1982 (4-е место), 1986 (3-е место), 1998 (победа на турнире), 2006 (финал), 2018 (победа на турнире) годах.

Для сборной полуфинал станет 5-м в истории (при этом южноамериканцы ни разу не уступали на этой стадии), сборной – 3-м, сборной Марокко – первым.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ