Франция встретится с Марокко в 6-й раз в истории. В прошлых 5 матчах «трехцветные» ни разу не проиграли

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Сборная Франции сыграет с Марокко в 6-й раз, команда не проигрывала этому сопернику.

Команды сыграют в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре. Это будет их первая встреча в рамках крупных турниров. 

Ранее французы и марокканцы провели 5 товарищеских матчей.

Трижды победу одержали «трехцветные», еще 2 матча завершились вничью. 

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