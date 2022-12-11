Франция встретится с Марокко в 6-й раз в истории. В прошлых 5 матчах «трехцветные» ни разу не проиграли
Сборная Франции сыграет с Марокко в 6-й раз, команда не проигрывала этому сопернику.
Команды сыграют в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре. Это будет их первая встреча в рамках крупных турниров.
Ранее французы и марокканцы провели 5 товарищеских матчей.
Трижды победу одержали «трехцветные», еще 2 матча завершились вничью.
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