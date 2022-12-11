Франция встретится с Марокко в 6-й раз в истории. В прошлых 5 матчах «трехцветные» ни разу не проиграли

сыграет с в 6-й раз, команда не проигрывала этому сопернику.

Команды сыграют в полуфинале в Катаре. Это будет их первая встреча в рамках крупных турниров.

Ранее французы и марокканцы провели 5 товарищеских матчей.

Трижды победу одержали «трехцветные», еще 2 матча завершились вничью.

Франция vs Марокко – второй полуфинал ЧМ! Пройдет чемпион или сенсация?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ