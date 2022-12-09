Модрич поддержал Родриго после незабитого пенальти: «Все промахиваются. Уверен, он выйдет из этой ситуации, став еще сильнее»

поддержал Родриго после незабитого пенальти в 1/4 финала .

Хорватия обыграла Бразилию в серии пенальти со счетом 4:2. Партнер Модрича по мадридскому первым подошел к точке, но Доминик Ливакович отразил удар бразильца.

«Это может случиться с каждым. Родриго нужно поздравить с тем, что у него хватило сил и менталитета пробить пенальти. Каждый может промахнуться.

Я подбодрил его. Я был всего на несколько лет старше него, когда промазал с пенальти в матче с Турцией в 2008 году. Мне было 23. Это нелегко. Он наберется опыта и сил, чтобы продолжать.

Я уверен, что он выйдет из этой ситуации, став еще сильнее. Все нормально. Все промахиваются. Я поддержал его и придал сил. Мы с ним очень хорошо ладим, и жаль, что это случилось с ним», – сказал капитан сборной .

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