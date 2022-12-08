Анчелотти о Винисиусе: «В нем, как и в Мбаппе, есть нечто выдающееся. Глядя на его игру вживую, трудно поверить, что футболист может быть таким взрывным»

высоко оценил игру .

«Он стал более уверен в себе, и команда это замечает.

В нем, как и в Мбаппе, есть нечто выдающееся: тем, кто следит за их игрой вживую, трудно поверить, что футболист может быть таким взрывным.

– самая совершенная сборная [на ], но мне будет интересно посмотреть, как Франция сыграет против Англии», – сказал главный тренер .

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