Анчелотти о Винисиусе: «В нем, как и в Мбаппе, есть нечто выдающееся. Глядя на его игру вживую, трудно поверить, что футболист может быть таким взрывным»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высоко оценил игру Винисиуса Жуниора.

«Он стал более уверен в себе, и команда это замечает.

В нем, как и в Мбаппе, есть нечто выдающееся: тем, кто следит за их игрой вживую, трудно поверить, что футболист может быть таким взрывным.

Бразилия – самая совершенная сборная [на ЧМ-2022], но мне будет интересно посмотреть, как Франция сыграет против Англии», – сказал главный тренер «Реала».

Винисиус дулся на Зидана, но взялся за ум и стал суперзвездой. Анчелотти научил его микропаузам перед ударом

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные