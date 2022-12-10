У Кейна 5 (2+3) очков по «гол+пас» на ЧМ-2022. Только у Мбаппе и Месси больше

вошел в топ-3 игроков по системе «гол+пас».

Форвард сборной забил с пенальти в матче 1/4 финала турнира в Катаре с Францией (1:2, второй тайм).

Этот гол стал вторым для нападающего «Тоттенхэма» на ЧМ-2022, также на его счету три голевые передачи.

Таким образом, Кейн набрал пятое очко по системе «гол+пас» на ЧМ-2022 и делит третье место с хавбеком Португалии Бруну Фернандешем, который уже прекратил свои выступления на турнире.

На первом месте – (5+2), на втором – (4+2).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ