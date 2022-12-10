У Кейна 5 (2+3) очков по «гол+пас» на ЧМ-2022. Только у Мбаппе и Месси больше

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Харри Кейн вошел в топ-3 игроков ЧМ-2022 по системе «гол+пас».

Форвард сборной Англии забил с пенальти в матче 1/4 финала турнира в Катаре с Францией (1:2, второй тайм).

Этот гол стал вторым для нападающего «Тоттенхэма» на ЧМ-2022, также на его счету три голевые передачи.

Таким образом, Кейн набрал пятое очко по системе «гол+пас» на ЧМ-2022 и делит третье место с хавбеком Португалии Бруну Фернандешем, который уже прекратил свои выступления на турнире.

На первом месте – Килиан Мбаппе (5+2), на втором – Лионель Месси (4+2).

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