10-летний сын Перишича Лео подбежал к Неймару после вылета Бразилии с ЧМ-2022. Форвард обнял его

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Сын Ивана Перишича поддержал Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2022.

Бразильцы проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала и покинули турнир в Катаре.

После матча 10-летний Леонардо Перишич подбежал к бразильскому нападающему в центре поля, чтобы поприветствовать его и что-то сказать. Сначала мальчика не пустили к форварду «ПСЖ», но затем Неймар подошел к ребенку и приобнял его, также они пожали друг другу руки.

Лео появился на поле в футболке сборной Хорватии с 4-м игровым номером, под которым выступает его отец.

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