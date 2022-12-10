Сын Ивана Перишича поддержал Неймара после вылета с .

Бразильцы проиграли (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала и покинули турнир в Катаре.

После матча 10-летний Леонардо Перишич подбежал к бразильскому нападающему в центре поля, чтобы поприветствовать его и что-то сказать. Сначала мальчика не пустили к форварду «ПСЖ», но затем Неймар подошел к ребенку и приобнял его, также они пожали друг другу руки.

Лео появился на поле в футболке сборной Хорватии с 4-м игровым номером, под которым выступает его отец.

Неймар о вылете с ЧМ: «Это похоже на кошмарный сон и долго будет причинять боль. Не гарантирую, что останусь в сборной»

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