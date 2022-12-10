У ван Гала за 12 матчей на ЧМ нет поражений в основное время. Нидерланды дважды проиграли Аргентине по пенальти – в 2014-м и 2022-м

Сборная Нидерландов при Луи ван Гале ни разу не проиграла на ЧМ в основное время.

Сегодня европейская команда уступила (2:2, 3:4 по пенальти) на в серии 11-метровых.

Ван Гал тренировал сборную с 2012 по 2014 год, а нынешний цикл начался в августе 2021 года. За это время Нидерланды провели на чемпионатах мира 12 матчей и ранее также уступилт лишь в послематчевой серии, вылетев по пенальти от Аргентины в полуфинале турнира 2014 года.

Нидерланды впервые проиграли после возвращения ван Гала – Аргентине по пенальти. Было 14 побед и 5 ничьих

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ