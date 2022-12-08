Ван Гал допустил продолжение карьеры после ЧМ-2022: «Мне 71, но я выгляжу как бог»

Луи ван Гал не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после сборной Нидерландов.

Ранее бывший тренер «Аякса», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» заявлял, что завершит карьеру после ЧМ-2022.

«Никогда не говори «никогда». У нас есть хороший пример: . Вы, наверное, его не знаете – он тренировал сборную Ирака, хотя он даже старше меня. На днях он устроился на другую работу.

Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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