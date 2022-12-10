Нидерланды впервые проиграли после возвращения ван Гала – Аргентине по пенальти. Было 14 побед и 5 ничьих
Прервалась серия Нидерландов без поражений при Луи ван Гале.
Сегодня команда уступила Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.
Это первое поражение Нидерландов после возвращения на должность главного тренера.
До сегодняшнего дня последнее поражение нидерландцев было 27 июня 2021 года – от Чехии (0:2). В августе того года ван Гал вернулся на должность главного тренера, и с тех пор у сборной случилась серия из 14 побед и 5 ничьих.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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