Цорн – Sky Sports об уходе Роналду из «МЮ»: «Это пойдет на пользу и ему, и клубу. Важно, чтобы никто в составе не портил атмосферу»

высказался об уходе из .

«Криштиану – легенда. Он многого достиг в своей карьере. С такими игроками важно поддерживать тесный контакт, общаться с ними в частном порядке, говорить прямо и открыто, но с уважением.

В конце концов, важно иметь такой состав, в котором никто не портил атмосферу. Не утверждаю, что Криштиану это делал. Может быть. Много всего произошло за кулисами. Мы ничего не знаем об этом.

Думаю, уход из «МЮ» пойдет Криштиану на пользу. Но и для клуба это тоже хорошо. В частности, молодые игроки смогут лучше развиваться, выйдя из тени Роналду», – сказал бывший спортивный директор «Локомотива» в беседе с английским Sky Sports.

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