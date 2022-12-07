Невилл о Роналду в запасе Португалии: «Когда такое было в «МЮ», говорили, что тен Хаг пытается показать авторитет. Карьера Криштиану идет куда-то не туда»

высказался о том, что не играет с первых минут.

В матче 1/8 финала против Швейцарии (6:1) 37-летний форвард вышел на замену на 73-й минуте.

«Когда это случилось в , говорили, что тен Хаг пытается показать свой авторитет.

Роналду должен услышать правду. Ему должны сказать, что его карьера на заключительном отрезке идет куда-то не туда», – сказал экс-защитник манкунианцев в интервью ITV.

Бернарду Силва: «Роналду помогает Португалии. Он прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии»

Рамуш о Роналду: «Он мой ориентир, капитан и лидер команды. Многие из нас считают его кумиром»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ