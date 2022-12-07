Невилл о Роналду в запасе Португалии: «Когда такое было в «МЮ», говорили, что тен Хаг пытается показать авторитет. Карьера Криштиану идет куда-то не туда»
Гари Невилл высказался о том, что Криштиану Роналду не играет с первых минут.
В матче 1/8 финала против Швейцарии (6:1) 37-летний форвард вышел на замену на 73-й минуте.
«Когда это случилось в «Манчестер Юнайтед», говорили, что тен Хаг пытается показать свой авторитет.
Роналду должен услышать правду. Ему должны сказать, что его карьера на заключительном отрезке идет куда-то не туда», – сказал экс-защитник манкунианцев в интервью ITV.
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