Тен Хаг об уходе Роналду из «МЮ»: «Это уже прошлое. Сейчас мы смотрим вперед»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Он ушел, это уже в прошлом. Сейчас мы смотрим вперед и сосредоточены на будущем.

Перестройка команды и смена манеры игры требует времени. В топ-футболе мы не можем себе этого позволить. Соперники всегда ждут подходящий момент для удара, и это произошло.

Нам пришлось быстро адаптироваться, и я думаю, что наша команда справилась потрясающе. Менталитет изменился, и наша игра в течение сезона тоже менялась. Я думаю, что мы растем, и нужно продолжать этот процесс», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью MUTV.

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