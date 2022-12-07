Эрик тен Хаг прокомментировал уход из .

«Он ушел, это уже в прошлом. Сейчас мы смотрим вперед и сосредоточены на будущем.

Перестройка команды и смена манеры игры требует времени. В топ-футболе мы не можем себе этого позволить. Соперники всегда ждут подходящий момент для удара, и это произошло.

Нам пришлось быстро адаптироваться, и я думаю, что наша команда справилась потрясающе. Менталитет изменился, и наша игра в течение сезона тоже менялась. Я думаю, что мы растем, и нужно продолжать этот процесс», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью MUTV.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ