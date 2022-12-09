Дзюба во время серии пенальти: «Алиссон слабый на пенальти, буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять»

оценил игру вратаря сборной Бразилии Алиссона во время серии пенальти.

Бразильцы в 1/4 финала по пенальти уступили .

«Думаю, хорваты выиграют. Алиссон очень плохо стоит на пенальти. Он очень сильный вратарь, но на пенальти слабый, как по мне. Ливакович слабее вратарь в целом, но на пенальти сильнее намного. Что что, а в пенальти я все понимаю, особенно у вратарей.

Два по центру, Алиссон буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять», – сказал бывший футболист сборной России во время серии пенальти в сторис.

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