«Из Месси, Роналду и Дзюбы выберу Артема». Защитник «Урала» Филипенко о форвардах

заявил, что хотел бы видеть в .

– Криштиану недавно стал свободным агентом. И Григорий Иванов даже отреагировал на это. Он сказал, что хотел бы видеть в «Урале» Месси, а не Роналду.

– Вечный вопрос: кто из них круче. Думаю, Месси имеет сумасшедший дриблинг, у Криштиану такого нет. Но Роналду собрал кучу рекордов.

Кто из них лучше – ответить невозможно. Если бы у меня была возможность взять одного из них в «Урал», взял бы Месси.

– Есть еще один свободный агент на рынке. Речь про Дзюбу.

– Ааа, Тема! Если выбирать из них троих, то выберу Тему.

– Вы общаетесь с Дзюбой?

– Сейчас нет. Потерялись немного, давно не общались. Но, конечно, слежу за новостями. Было бы здорово, если бы он пришел к нам.

– Какими качествами Дзюба должен заинтересовать свой будущий клуб?

– У него их очень много. Артем очень любит выигрывать и делает для этого все. У него очень сильный характер, он прошел через многие вещи. Тему все прекрасно знают, про него не надо ничего добавлять.

– Может ли он сделать игру в одиночку, как Месси?

– В чемпионате России может, – заявил белорусский защитник «Урала».

Ранее Артем Дзюба сказал, что планирует продолжить карьеру.

В настоящий момент 34‑летний форвард находится без команды. В начале ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор» по соглашению сторон.

Дзюба о будущем: «Продолжу играть в футбол, выслушаю все предложения. У меня большие амбиции»

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