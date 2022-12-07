Леонид Слуцкий: «Дзюба по росту вышел из детского возраста, но по мозгам – не совсем»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пошутил по поводу .

«Я знаю, кто знает все мультфильмы и просто в страшном порядке. Давайте позвоним Артему Дзюбе. Понимаете, он вроде как по росту вышел из детского возраста, но по мозгам – не совсем, плюс у него трое детей, он с ними смотрит.

Я знаю, что он помешан и с детьми много смотрел. Поэтому я думаю, что он может знать.

Он просто всегда говорил: «Я в кино, мультфильмах вообще топ». Я ему говорю: «Ты вообще топ ни в чем», – сказал Слуцкий.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ