«Как Месси делает это дерьмо? Сногсшибательно блестяще». Линекер о голевом пасе Лео на Молину

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Гари Линекер остался в восторге от голевой передачи Лионеля Месси.

В матче с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 форвард Аргентины сделал ассист на Науэля Молину.

«Как? Как Месси делает это дерьмо? Сногсшибательно блестяще», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.

Гениальный ассист Месси – в трех кадрах. Нашел щелочку там, где ее почти не было

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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