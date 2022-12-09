«Как Месси делает это дерьмо? Сногсшибательно блестяще». Линекер о голевом пасе Лео на Молину

остался в восторге от голевой передачи .

В матче с Нидерландами в 1/4 финала форвард сделал ассист на .

«Как? Как Месси делает это дерьмо? Сногсшибательно блестяще», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.

Гениальный ассист Месси – в трех кадрах. Нашел щелочку там, где ее почти не было

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ