«Как Месси делает это дерьмо? Сногсшибательно блестяще». Линекер о голевом пасе Лео на Молину
Гари Линекер остался в восторге от голевой передачи Лионеля Месси.
В матче с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 форвард Аргентины сделал ассист на Науэля Молину.
«Как? Как Месси делает это дерьмо? Сногсшибательно блестяще», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.
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