Месси вышел на 2-е место по заработанным фолам на ЧМ – 65. Чаще всего фолили на Марадоне – 152 раза

вышел на второе место по заработанным фолам в истории чемпионатов мира.

В 1/4 финала с Нидерландами на аргентинце сфолили в 65-й раз в рамках чемпионатов мира.

По этому показателю форвард вышел на второе место, опередив бразильца (64).

Лидирует по числу заработанных фолов на чемпионатах мира Диего Марадона. На нем сфолили 152 раза.

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