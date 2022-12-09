Месси побил рекорд ЧМ, установленный Марадоной, по передачам под удар

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона рекорды чемпионат мира ЧМ-2022 Науэль Молина Футбол

Лионель Месси побил рекорд чемпионатов мира.

Форвард сборной Аргентины сделал на пяти чемпионатах мира 68 передач под удар.

68-й передачей стал ассист на Науэля Молину в 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

Месси, таким образом, побил рекорд ЧМ (речь о турнирах после 1966 года), установленный Диего Марадоной. У него было 67 таких передач.

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Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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