Месси побил рекорд ЧМ, установленный Марадоной, по передачам под удар
Лионель Месси побил рекорд чемпионатов мира.
Форвард сборной Аргентины сделал на пяти чемпионатах мира 68 передач под удар.
68-й передачей стал ассист на Науэля Молину в 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.
Месси, таким образом, побил рекорд ЧМ (речь о турнирах после 1966 года), установленный Диего Марадоной. У него было 67 таких передач.
Гениальный ассист Месси – в трех кадрах. Нашел лазейку там, где ее почти не было
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии