Месси побил рекорд ЧМ, установленный Марадоной, по передачам под удар

побил рекорд чемпионатов мира.

Форвард сборной сделал на пяти чемпионатах мира 68 передач под удар.

68-й передачей стал ассист на Науэля Молину в 1/4 финала против Нидерландов.

Месси, таким образом, побил рекорд ЧМ (речь о турнирах после 1966 года), установленный . У него было 67 таких передач.

Гениальный ассист Месси – в трех кадрах. Нашел лазейку там, где ее почти не было

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