Уго Льорис: «Англия готова бороться за трофеи, но у атаки Франции есть все, чтобы доставить им трудности»

поделился мнением о сборной .

«Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро, это настоящий прогресс. Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки, но они здесь, чтобы победить.

В нашей команде есть изменения, есть новое поколение игроков, которые играют в лучших европейских клубах, и они готовы бороться. У нас хорошая смесь опыта и молодых игроков, мы становимся сильнее шаг за шагом.

Некоторые из нас играют и тренируются с английскими футболистами на ежедневной основе. Если мы можем помочь нашим товарищам по команде знаниями, полученными во время игры в своих клубах, мы это делаем.

Англичане хороши в атаке, они высокие, у них есть игроки, которые хорошо исполняют штрафные удары. Мы должны быть очень сильны, но у нашей атаки есть все необходимое для того, чтобы создать им трудности», – сказал голкипер и сборной .

Англия встретится с Францией в 1/4 финала завтра, 10 декабря.

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