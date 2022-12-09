Дидье Дешам: «Предполагаю, что Англия примет меры по сдерживанию Мбаппе. Килиан умеет делать разницу»
Дидье Дешам ожидает специального плана от Англии по нейтрализации Килиана Мбаппе.
«Предполагаю, что Англия примет меры по сдерживанию Мбаппе, как наши предыдущие четыре соперника.
Потому что у Килиана есть способность делать разницу. В прошлом матче, в котором он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя, это стало решающим фактором», – заявил главный тренер сборной Франции.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии