Дидье Дешам: «Предполагаю, что Англия примет меры по сдерживанию Мбаппе. Килиан умеет делать разницу»

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Дидье Дешам ожидает специального плана от Англии по нейтрализации Килиана Мбаппе.

«Предполагаю, что Англия примет меры по сдерживанию Мбаппе, как наши предыдущие четыре соперника.

Потому что у Килиана есть способность делать разницу. В прошлом матче, в котором он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя, это стало решающим фактором», – заявил главный тренер сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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