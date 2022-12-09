Дидье Дешам: «Предполагаю, что Англия примет меры по сдерживанию Мбаппе. Килиан умеет делать разницу»

ожидает специального плана от по нейтрализации Килиана Мбаппе.

«Предполагаю, что Англия примет меры по сдерживанию Мбаппе, как наши предыдущие четыре соперника.

Потому что у Килиана есть способность делать разницу. В прошлом матче, в котором он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя, это стало решающим фактором», – заявил главный тренер сборной Франции.

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