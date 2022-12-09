Дидье Дешам: «У сборной Англии нет слабых мест, это очевидно»

считает, что у сборной Англии нет слабых мест.

«Чем дальше ты проходишь, тем выше уровень. Требования тоже повышаются. Все большее место начинает занимать воодушевление. Многие сборные хотели бы оказаться на нашем месте. Но у нас всегда есть цель – сделать еще один шаг.

Играть в четвертьфинале чемпионата мира – это чудесно. Но в нем нужно играть ради того, чтобы пройти дальше.

У сборной Англии нет слабых мест, это очевидно. Возможно, есть вещи, которые они делают чуть хуже. Мы должны использовать это. Нужно четко определить, в каких аспектах игры мы можем им навредить», – сказал тренер сборной Франции.

Сборные Франции и сыграют в матче 1/4 финала завтра, 10 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ