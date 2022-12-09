Тренер Марокко перед Португалией: «Роналду – один из лучших футболистов в истории. Надеюсь, что он не сыграет против нас»
Главный тренер сборной Марокко надеется, что Криштиану Роналду не сыграет против его команды.
Марокко и Португалия проведут матч 1/4 финала ЧМ-2022.
«Я горжусь страной, командой и тем, что мы достигли этого этапа. Мы представляем Марокко, наш народ. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию. Мы очень рады. Находиться на этом этапе – большая честь.
Мы сыграем против одной из лучших команд мира, в которой выступают очень техничные футболисты.
Я не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, так что буду доволен, если он не сыграет.
Португалия тоже хочет выйти в полуфинал турнира. Мы должны быть скромными и оптимистичными», – заявил Валид Реграги.
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