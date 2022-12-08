Юссуф Фофана: «Если Уокер знает, как остановить Мбаппе, он молодец. Ответа ждут 19 клубов Лиги 1»

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Хавбек Юссуф Фофана высказался о противостоянии Килиана Мбаппе и Кайла Уокера.

Сборные Франции и Англии встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022 10 декабря.

«Килиан не читает прессу, извините! Он не видит, о чем вы говорите, он сосредоточен лишь на игре, на том, что нужно делать его команде и ему самому. Я чувствую его спокойствие и сосредоточенность.

Если Уокер знает, как остановить Килиана, то он молодец. 19 команд Лиги 1 ждут ответа на этот вопрос.

Посмотрим, что произойдет. Мы в Килиана верим», – сказал футболист «Монако».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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