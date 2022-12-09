Упамекано о Беллингеме: «Талантливый, хороший игрок, но я бы не сказал, что он представляет угрозу»
Дайо Упамекано высказался о хавбеке сборной Англии Джуде Беллингеме.
Защитник сборной Франции и «Баварии» поделился мнением в преддверии субботнего матча с британцами в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Я бы не сказал, что он представляет угрозу, но у них очень сильная команда. Я знаю Беллингема: «Бавария» против «Дортмунда» – это война. Он и впрямь талантлив, очень хороший игрок, который набирается опыта, принимая участие во всех матчах.
Думаю, в средней линии будет настоящая заруба. Мы используем опытных Рабьо и Гризманна, мы рассчитываем на них», – сказал Упамекано.
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