Упамекано о Беллингеме: «Талантливый, хороший игрок, но я бы не сказал, что он представляет угрозу»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Дайо Упамекано Джуд Беллингем Футбол

Дайо Упамекано высказался о хавбеке сборной Англии Джуде Беллингеме.

Защитник сборной Франции и «Баварии» поделился мнением в преддверии субботнего матча с британцами в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Я бы не сказал, что он представляет угрозу, но у них очень сильная команда. Я знаю Беллингема: «Бавария» против «Дортмунда» – это война. Он и впрямь талантлив, очень хороший игрок, который набирается опыта, принимая участие во всех матчах.

Думаю, в средней линии будет настоящая заруба. Мы используем опытных Рабьо и Гризманна, мы рассчитываем на них», – сказал Упамекано.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные