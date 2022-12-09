Киран Триппьер: «Англия хочет выиграть ЧМ – не стоит стыдиться этих слов. Надеюсь, нашей игрой с Францией будут гордиться»

перед игрой с Францией сказал, что Англия хочет выиграть ЧМ-2022.

«Мы знаем, что перед нами стоит трудная задача. Если посмотреть на состав Франции, то у них мастера в каждой зоне. Но мы будем готовы. Мы отдадим все силы, как и всегда.

Мы хотим выиграть чемпионат мира. Не стоит стыдиться этих слов. Надеюсь, нами будут гордиться во время игры с Францией», – сказал защитник сборной Англии и .

Сборные Англии и сыграют на стадии 1/4 финала . Матч состоится завтра, 10 декабря.

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