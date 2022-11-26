Тен Хаг попросил «МЮ» подписать игрока вместо Роналду зимой. Леау и Гакпо – в шорт-листе

ищет замену .

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг попросил руководителей клуба подписать в зимнее трансферное окно игрока на замену португальцу, с которым расторгли контракт.

В шорт-лист футболистов, за которыми наблюдает «Юнайтед», входят вингер ПСВ Коди Гакпо и из . Нидерландский клуб оценивает Гакпо в сумму около 50 миллионов евро, но надеется, что тот останется хотя бы до конца сезона.

С подробной статистикой Гакпо можно ознакомиться здесь, а Леау – здесь.