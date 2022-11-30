Гакпо может уйти из ПСВ зимой. «МЮ» общается с агентами вингера, «Реал» и «Ливерпуль» следят за ним

может покинуть ПСВ зимой – вингер интересен «Ман Юнайтед».

Еще прошлым летом вингер был готов перейти в . Он остался в ПСВ по совету тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала, который позвонил игроку и сказал, что сменой клуба лучше заняться после чемпионата мира.

Как сообщает журналист , скауты несколько раз наблюдали за игрой Гакпо, но в данный момент между клубом и игроком нет прямых переговоров.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему контактирует с агентами Коди и планирует продолжить общение с ними в ближайшее время. Интересы Гакпо представляет то же агентство, что и интересы тренера «МЮ» Эрика тен Хага, поэтому между сторонами установились очень хорошие отношения. Гакпо был готов перейти в «МЮ» еще по ходу предыдущего трансферного окна. Условия личного контракта были согласованы.

Летом ПСВ хотел за Гакпо 50 млн евро с учетом бонусов, но после чемпионата мира цена на игрока увеличится. Возможен вариант, при котором Коди уйдет из ПСВ в январе.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляют не только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но и другие английские клубы. Несколько раз его игру изучали представители , но в данный момент у клуба нет переговоров с игроком.

Ни «Манчестер Юнайтед», ни какой-либо другой клуб еще не обращался к ПСВ с официальным предложением о трансфере вингера.

Гакпо забил 17 голов и сделал 18 результативных передач в 29 матчах сезона за сборную Нидерландов и ПСВ. У него 3 гола в 3 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.