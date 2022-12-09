Пеле – Мбаппе: «Рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ-2022, друг!»

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поблагодарил за поддержку.

Нападающий сборной после новостей о серьезных проблемах 82-летнего мужчины со здоровьем написал: «Молитесь за Короля».

«Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой!» – ответил Пеле.

Мбаппе побил рекорд Пеле, забив 9 голов на ЧМ до 24-летия. У бразильца было 7 мячей

Мбаппе на ЧМ постоянно сравнивают с Пеле (голы, матчи, турниры). Давайте проверим!

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