Ферран Торрес о вылете с ЧМ: «Обидное поражение, которого мы не заслужили. Пенальти – это лотерея, удача отвернулась от нас»

прокомментировал поражение от сборной в 1/8 финала .

В серии послематчевых пенальти Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу. Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков команды Марокко.

«Обидное поражение, я считаю, что мы его не заслужили. Мы не смогли реализовать те моменты, что у нас были, но все равно гордимся командой и нашим тренером. Расстроен ли я? Я не люблю говорить о подобных вещах, были случаи, когда мы играли против 12 человек. Нужно продолжать работать. Команда была очень стабильна, а пенальти – это лотерея. Мы тренировали их, но сегодня удача была не на нашей стороне. Футбол у нас в долгу.

Конец цикла? Это больше, чем просто вылет с турнира, это поражение причинило нам боль. Мы постараемся убедить и других ветеранов продолжать. Мы с тренером до конца», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной в эфире RTVE.

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