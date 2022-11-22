Хави о ЧМ-2022: «Бразилия и Аргентина на ступеньку выше остальных. Месси очень мотивирован»

считает Бразилию и Аргентину фаворитами .

«Я считаю, что и на ступеньку выше остальных. Месси очень мотивирован. Последние полгода он снова показывает свою лучшую игру.

Считаю, у сборной тоже будет очень хороший чемпионат мира. Я настроен оптимистично, несмотря на то, что команду критикуют и предъявляют к ней много требований. Луис Энрике – настоящий лидер, у него очень сильный характер», – сказал главный тренер «Барселоны».