Хави о ЧМ-2022: «Бразилия и Аргентина на ступеньку выше остальных. Месси очень мотивирован»

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Хави считает Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2022.

«Я считаю, что Бразилия и Аргентина на ступеньку выше остальных. Месси очень мотивирован. Последние полгода он снова показывает свою лучшую игру.

Считаю, у сборной Испании тоже будет очень хороший чемпионат мира. Я настроен оптимистично, несмотря на то, что команду критикуют и предъявляют к ней много требований. Луис Энрике – настоящий лидер, у него очень сильный характер», – сказал главный тренер «Барселоны».

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