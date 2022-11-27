«Гави может ознаменовать эпоху как игрок. Он удивителен во всем». Луис Энрике о хавбеке «Барселоны»

высказался об игре Гави.

«Самое удивительное для всех, что кто-то в 18 лет обладает такой уверенностью и так борется. Гави удивителен во всем – в своей технике, физических возможностях, своей работе.

Надо двигаться постепенно, но никто не сомневается, что он может стать игроком, который ознаменует эпоху», – заявил главный тренер сборной Испании.

В матче 1-го тура группового этапа против Коста-Рики (7:0) хавбек «Барселоны» отметился голом. Сегодня Испания сыграет с Германией.

Подробную статистику Гави можно найти здесь.

Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?

Гави забил Коста-Рике в 18 лет и 110 дней. Это 3-й результат в истории ЧМ – после Пеле и Росаса