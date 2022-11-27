Луис Энрике: «Моуринью мне очень нравится. Никто не ожидал, кем он станет. Только он осмеливался спорить с Ван Галом»

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Луис Энрике поделился мнением о Жозе Моуринью.

Напомним, главный тренер «Ромы» работал ассистентом Луи ван Гала, когда тот возглавлял «Барселону» с 1997 по 2000 год. Луис Энрике в то время выступал за каталонцев в качестве футболиста.

«Никто не ожидал, что Моуринью станет тем, кем он является сейчас. Он был тихим, но он был единственным, кто осмеливался спорить с Ван Галом.

Я до сих пор поддерживаю с ним связь. Он мне очень нравится», – сказал главный тренер сборной Испании.

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