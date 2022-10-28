«Барса» разместит рекламу криптовалютной платформы Nexo на рукаве формы. Beko платила 19 млн евро в год за это

У «Барселоны» появится новый спонсор.

Каталонский клуб разместит на рукаве рекламу криптовалютной платформы Nexo, сообщает Rac1.

Детали соглашения не разглашаются, о нем еще не объявили официально, но планируют сделать это до старта ЧМ-2022.

Стоит отметить, что сделка аналогична той, что была с Beko – партнерство с производителем бытовой техники приносило «Барселоне» 19 миллионов евро за сезон.