«Барса» разместит рекламу криптовалютной платформы Nexo на рукаве формы. Beko платила 19 млн евро в год за это
У «Барселоны» появится новый спонсор.
Каталонский клуб разместит на рукаве рекламу криптовалютной платформы Nexo, сообщает Rac1.
Детали соглашения не разглашаются, о нем еще не объявили официально, но планируют сделать это до старта ЧМ-2022.
Стоит отметить, что сделка аналогична той, что была с Beko – партнерство с производителем бытовой техники приносило «Барселоне» 19 миллионов евро за сезон.
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