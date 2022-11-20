Де Йонг и тер Стеген готовы снизить зарплаты, чтобы помочь «Барсе» вписаться в ФФП ради зимних трансферов

Марк-Андре тер Стеген и Френки де Йонг готовы снизить зарплаты, чтобы помочь «Барселоне».

Недавно президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что из-за требований финансового фэйр-плей «Барса» не может подписывать игроков в январе. Ради трансферов сине-гранатовым придется продавать нынешних футболистов, а также пытаться договориться с игроками о снижении зарплат.

Как пишет Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба связалось с тер Стегеном и де Йонгом, чтобы обсудить снижение зарплат. Оба футболиста продлили контракты в 2020 году, так как тогда у «Барсы» была необходимость отложить выплату части зарплат им. В то же время новые соглашения подписали защитники Жерар Пике и Клеман Лангле. Сообщалось, что «Барса» сомневается в законности этих соглашений.

Получив просьбу о снижении зарплат, тер Стеген и де Йонг продемонстрировали готовность помочь клубу, сообщают источники в «Барсе». Речь идет не о том, чтобы отложить выплату денег, а о том, чтобы скорректировать нынешние контракты этих игроков.

Также работает над уходом – ему готовы предоставить Carta de libertad (документ, обозначающий отстранение от работы в клубе – Sports.ru), то есть расторгнуть контракт по взаимной договоренности. Однако форвард отказывается от такого варианта, так как хочет получить оставшуюся часть зарплаты по контракту с «Барсой».