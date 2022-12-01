«Барселона» откроет первый магазин клубной атрибутики в Мадриде.

откроет первый магазин клубной атрибутики в Мадриде.

Как пишет Marca, магазин откроют сегодня. Мероприятие посетят вице-президент «Барселоны» по маркетингу Хули Гиу и бывший игрок команды Луис Гарсия Санс.

Открыв множество магазинов атрибутики в Барселоне, каталонский клуб ищет возможности расширить географию. Начать решили с Мадрида. Новый магазин будет расположен в центре испанской столицы – на улице Ареналь.

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