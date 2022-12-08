Аршавин об игре Испании: «Тики‑така. Даже не смотрели на ворота Марокко. Это несовременный футбол, когда нет остроты в атаке»

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Андрей Аршавин раскритиковал игру Испании на ЧМ-2022.

Основное время матча 1/8 финала Испания – Марокко завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти марокканцы оказались точнее (3:0).

«Футбол без ворот не бывает. Это пресловутая испанская тики‑така, которую Пеп Гвардиола еще 10 лет назад изобрел или в жизнь ввел.

Но там у него было кому забивать. Здесь получилось так, что испанцы даже не смотрели на ворота. На мой взгляд, это несовременный футбол, когда нет остроты в атаке, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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